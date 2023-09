Sollte eigentlich an anderen Ort Bleibt der Bettinger Sportplatz doch an seiner alten Stelle?

Kurzer Exkurs in den Lokalsport: Es läuft wieder besser bei der Spielgemeinschaft aus Bettingen, Oberweis und Baustert, kurz SG BOB. Nach zwei Abstiegen in Folge – aus der Bezirksliga ging es in die Kreisliga B – stehen nach Saisonstart schon mehrere Siege zu Buche. Schön. Noch schöner wäre es für manche, vor allem aus Bettingen, wenn man mal wieder auf der eigenen Sportanlage feiern könnte, statt auf dem Ausweichplatz in Baustert.