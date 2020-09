Gesundheit : Neuer Sportkurs in Wißmannsdorf

Wißmannsdorf (red) Ein neuer Gymnastikkurs des Sportvereins DJK Wißmannsdorf beginnt am Mittwoch, 23. September auf dem Sportplatz (Bolzplatz) in Wißmannsdorf. Der Kurs fängt um 19 Uhr an und dauert etwa eine Stunde.

Ab Donnerstag, 1. Oktober, dürfen die Sportler wieder in der Sporthalle in Hermesdorf trainieren, so dass ab Mittwoch, 7.Oktober, der Kurs ab dann dort stattfinden kann.

Mitglieder des Sportvereines DJK Wißmannsdorf und seiner Abteilungen können an die­sem Kurs kostenlos teilnehmen. Für Nichtmitglieder beträgt die Gebühr 15 Euro für zehn Trainingsstunden.