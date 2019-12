Theater : Tratsch im Treppenhaus

Pronsfeld (red) Der Sportverein Pronsfeld führt am Samstag, 11. Januar 2020, die Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ von Jens Exler und Silke Keim in die Turnhalle in Pronsfeld auf. Bereits jetzt gibt es Karten im Vorverkauf im Salon Schnittpunkt unter Telefon 06556/267.