Bildung : 29 Auszeichnungen für Sprachkenntnisse

Absolventinnen und Absolventen der CAE-Prüfungen 2021 am Biesdorfer St.-Josef-Gymnasium mit Schulleiter Jürgen Gieraths sowie den betreuenden Lehrkräften Maike Bauer und David Lauer. Foto: St.-Josef-Gymnasium Biesdorf

Biesdorf (red) Nach den schriftlichen Abiturprüfungen am St.-Josef-­Gymnasium in Biesdorf wurden die Schülerinnen und Schüler im Blockunterricht mit dem Cambridge-English-Zertifikat (CAE) vertraut gemacht und auf die Prüfungen vorbereitet.

An zwei Tagen stellten sie ihre Englischkenntnisse unter Beweis. Die Unterlagen wurden an der Cambridge University in England geprüft und korrigiert. Schulleiter Jürgen Gieraths überreichte den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen nun ihre Zertifikate. Das mit 207 Punkten beste Ergebnis erzielten Hannah Weis und Robin Adolf. Im Bild: Absolventinnen und Absolventen der CAE-Prüfungen mit Jürgen Gieraths sowie den betreuenden Lehrkräften Maike Bauer und David Lauer. Alle Namen der erfolgreichen Schülerinnen und Schüler gibt es auf www.volksfreund.de. Foto: St.-Josef-Gymnasium