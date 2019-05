Sprechtag : Amt bietet Sprechtag an

Prüm (red) Der nächste Sprechtag des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung findet am Mittwoch, 5. Juni, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen der Verbandsgemeindeverwaltung in Prüm statt. Betroffene Bürger erhalten Hilfe bei der Antragstellung auf Feststellung einer Behinderung, Aufnahme von Widersprüchen, Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.

Des Weiteren haben die Bürger die Möglichkeit Auskünfte über Allgemeines sowie weitere Leistungen zu erhalten.