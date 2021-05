Tradition : Springprozession: Auch die Fußwallfahrt fällt aus

Echternach (red) Die Echternacher Springprozession an Pfingsten ist auch dieses Jahr abgesagt worden (der TV berichtete). Das betrifft auch die Fußwallfahrt von Prüm nach Echternach. Dieser Schritt falle ihnen schwer, schreiben die Brudermeister, da bereits voriges Jahr die Fußwallfahrt ausfallen musste.

Die traditionelle Fußwallfahrt beginnt immer am Pfingstsonntag mit einer Andacht in der Prümer Basilika. Danach startet die Wallfahrt. Organisiert und begleitet wird sie von den Brudermeistern. Stationen sind Pronsfeld, Lünebach, Waxweiler, Neuerburg, Sinspelt, Mettendorf und Nusbaum bis Bollendorf. Früh motgen ist am Pfingstdienstag Aufbruch in Bollendorf, um rechtzeitig 7.30 Uhr an der Brücke am Grenzübergang nach Echternach zu sein, wo eine Abordnung des Echternacher Willibrord-Bauvereins wartet und die Pilger in die Kirche geleitet.