Kirmes : Neunkirchen feiert drei Tage Kirmes

Musikverein Neunkirchen. Foto: TV/Musikverein Neunkirchen

Daun-Neunkirchen (red) Die St. Anna-Kirmes in Neunkirchen wird von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, gefeiert. Ausrichter ist der Musikverein Neunkirchen. Los geht es am Freitag ab 19.30 Uhr auf dem Festplatz an der Pfarrkirche St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken