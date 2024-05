Massen stürzen bis in die Kyll Erdrutsch - Straße nach St. Johann gesperrt

Nach starken Regenfällen am Fronleichnamstag kam zu einem Erdrutsch an der Verbindungsstraße von Zendscheid zum St. Thomaser Ortsteil St. Johann. Das Abgleiten des sehr steilen Geländes hatte sich angekündigt. Vor einigen Tagen wurden an dieser Stelle bereits Risse zwischen Teerbelag und Randbefestigung festgestellt. Vom Regenwasser unterspült kam es jetzt zu dem Abrutschen der Bodenmassen mit den darauf stehenden Bäumen. Das ganze Material rutschte mehr als hundert Meter hinab bis in die Fluten der Kyll. Die Straße ist bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Ortsteil St. Johann ist deshalb derzeit nicht zu erreichen. Dies gilt sowohl für die Anwohner als auch für Versorgungsfahrzeuge. Das weitere Vorgehen muss mit verschiedenen Behörden abgeklärt werden. Es ist davon auszugehen, dass es zu einer längerfristigen Vollsperrung kommt.