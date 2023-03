St.-Josef-Heim in Balesfeld Seniorenheim in der Eifel wird verkauft: Wie geht es für die Bewohner weiter?

Manchmal lassen Immobilienanzeigen aufhorchen. Zum Beispiel dann, wenn Gebäude verkauft werden, mit denen Menschen etwas verbinden oder auf die sie angewiesen sind. An wenigen Stellen wird „auf etwas angewiesen sein“ deutlicher als in der Pflege. Wird also ein Seniorenheim verkauft, sorgt das natürlich für Gesprächsstoff.