Investition in Millionenhöhe Endlich grünes Licht: Radiologie in Prüm versorgt Patienten nun auch ambulant

Das monatelange Warten für eine radiologische Untersuchung könnte für Patienten in der Region bald ein Ende haben. Ab Mitte Oktober werden am St.-Joseph-Krankenhaus in Prüm Patienten auch ambulant behandelt. Möglich ist das, weil das Kölner Strahleninstitut die Abteilung übernommen hat (der TV berichtete).