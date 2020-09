Ausbildung : Prümer St.-Joseph-Krankenhaus begrüßt neun neue Azubis zur Pflegefachfrau

Prüm (red) Neun Auszubildende zur Pflegefachfrau haben im St.-Joseph-­Kranken­haus Prüm ihre Ausbildung begonnen: Katharina von de Fenn, Michelle van Horn, Jessica Hahn, Lara Kloos, Alexandra Knauf, Diana Leuther, Josephine Lothmann, Catalina Tarau und Lucy Zeimentz.

Am ersten Tag begrüßten Geschäftsführung, Pflegedirektor, Mitarbeitervertretung sowie die Stations- und Praxisanleiterinnen die jungen Frauen. Danach haben sie das Krankenhaus mit den Praxisanleiterinnen erkundet und etwa schon wichtige hygienische Regeln erarbeitet. Für die Auszubildenden stehen in den nächsten drei Jahren mehr als 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis an. Weitere Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten gibt es auf www.krankenhaus-pruem.de in der Rubrik „Pflegeausbildung“. Foto: St.-Joseph-Krankenhaus Prüm