(red) Damit hätten Schulleiter Werner Wallenfang und Cheforganisator Winfried Hermes nicht gerechnet: Unglaubliche 15 299,05 Euro „ erliefen“ die rund 900 Schüler der St.-Matthias-Schüler bei ihrem Lebenslauf.

Für ihren Rundkurs Königswäldchen – Rittersdorf – Schulzentrum über fünf Kilometer hatten die Schüler vorher Spenden eingesammelt, und durch Verkauf von Getränken, Würstchen und Waffeln kam so die stolze Summe zustande. In der Turnhalle der St. Matthias Schule wurde das Ergebnis bekanntgegeben. Die Spende wird für drei Projekte verwendet: für die Schulgebäudeerweiterung der Partnerschule in Burundi, als Schulgeld für Waisenkinder in Sambia und zum ersten Mal für den Förderverein krebskranker Kinder Trier. ⇥Foto: SCHULE