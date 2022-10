Brauchtum : Martinsumzüge in der Eifel und Vulkaneifel 2022 in der Übersicht

Foto: dpa/Uwe Zucchi

Service Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein In zahlreichen Städten und Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Kreis Vulkaneifel finden in diesem Jahr Martinsumzüge statt. Wo und wann genau, das finden Sie in dieser Übersicht.

Martinslieder-Singen vor der eigenen Haustür, Laternen ins Fenster stellen, oder Brezeln verteilen - wenn es bei den aktuellen Corona-Auflagen bleibt, ist das dieses Jahr wieder möglich - natürlich mit Abstand. Die aktuell gültige Corona-Verordnung sieht noch keine Einschränkungen für Veranstaltungen im Freien vor. Gleichwohl wäre es je nach Pandemielage noch möglich, dass die Landesregierung eine entsprechende Anpassung der Corona-Auflagen vornimmt.

Verbandsgemeinde Bitburger Land

Schleid/Heilenbach: 11. November, 19 Uhr, Feuerwehrhaus Schleid

Idesheim: 11. November, 19 Uhr, Ecke Hauptstraße/Hofgartenstraße

Bickendorf: 12. November, 18 Uhr Martinsfeier in der Kirche, anschließend Umzug

Verbandsgemeinde Arzfeld

Waxweiler: 10. November, 18 Uhr, Kirche

Lützkampen: 5. November, 18 Uhr, Beginn mit Andacht

Verbandsgemeinde Daun

Dockweiler: 12. November

Nerdlen: 12. November, 18 Uhr, Beginn in Sarmersbach