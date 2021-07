Beruf : St.-Martin-Schule Bitburg verabschiedet Leiterin in den Ruhestand

Der neue Referent für Förderschulen an der ADD Trier, Markus Schulz, überreicht Regina Mannitz die Urkunde zum Ruhestand. Sie war 16 Jahre Leiterin der Förderschule am Waisenhauspark in Bitburg. Foto: St.-Martin-Schule Bitburg/Michaela Schommers

Bitburg (red) Bunt – so gestaltete Regina Mannitz seit 20 Jahren den Alltag der Bitburger St.-Martin-Schule. 16 Jahre davon war sie Leiterin der Förderschule am Waisenhauspark. „Bunt“ war auch das Motto ihrer Verabschiedung in den Ruhestand, zu der pandemiebedingt nur wenige Gäste geladen waren: unter anderem Verantwortliche von Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, Schulträger Eifelkreis Bitburg-Prüm, schulischen Gremien und einigen Kooperationspartnern.

