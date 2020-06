St. Thomas : Mit dem Förster durch den Wald: Erlebniswanderungen für Familien

Symbolfoto Foto: picture alliance / dpa/Birgit Reichert

Bitburg/St. Thomas Das Forstamt Bitburg bietet in den Sommerferien Walderlebniswanderungen für Familien an. An drei Terminen kann man an kostenlosen Führungen in St. Thomas teilnehmen.

Der Wald spielt in vielen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle: Er reinigt die Luft und produziert Sauerstoff, Waldboden filtert und speichert Wasser. Im Wald wächst der nachhaltig produzierte Rohstoff Holz und viele Menschen erholen sich dort. All dies will Förster Martin Lotze spannend und unterhaltsam während der Tour (nicht kinderwagengeeignet) erklären. Die Termine sind an den Mittwochen, 8. Juli, 15. Juli und 22. Juli, jeweils ab 14 Uhr. Dauer: rund drei Stunden.