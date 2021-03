Unfall : Gondel stürzt samt Arbeiter ab

Vianden Bei einem Arbeitsunfall in Vianden ist am Freitag ein Techniker verletzt worden. Dies teilte die luxemburgische Polizei mit. Bei der Wartung des Sessellifts in der Stadt nahe der Grenze zur Eifel löste sich aus bislang ungeklärten Gründen eine Gondel.