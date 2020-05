Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität : Staatsschutz ermittelt nach Brandanschlag auf Bitburger Polizei

Die schwarze Fahne ist das bekannteste Symbol des Anarchismus, einer Gesellschaftsform die jede Form von Herrschaft ablehnt. Die 161 steht für die Buchstaben AFA, kurz für Antifa. Diese Graffiti wurden auf eine Säule nahe des Zentralen Omnibusbahnhofs gesprüht. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Nach dem Brandanschlag auf die Polizei Bitburg in der Nacht zum ersten Mai hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Ein politisches Motiv scheint wahrscheinlich. Die zwei Verdächtigen bestreiten die Tat. Pikant: Eine der beiden ist Mitglied in einer Regierungspartei.

Ein Polizist sitzt gegen 1 Uhr nachts alleine auf der Wache, als er einen Knall hört. Eine maskierte Person hat die Tür zum Wartebereich geöffnet und einen Brandsatz hinein geworfen. Die Ladung explodiert, roter Rauch schießt hervor. Und wabert bald durch die Bitburger Inspektion. Vom Täter ist kurz darauf keine Spur mehr.

Doch die Verfolgung beginnt. Streifen und Zivilbeamte durchsuchen die Stadt. Und greifen schließlich in der Trierer Straße eine 19-Jährige und einen 18-Jährigen auf.

Lesen Sie auch Kommentar : Wer Gewalt anwendet, disqualifiziert das politische Anliegen

Was sie in den Augen der Ermittler verdächtig macht: Sie haben Sprühdosen und Graffiti-Schablonen bei sich, mit Symbolen der sogenannten Antifaschistischen Aktion, kurz: Antifa. Und: Es ist die Nacht zum ersten Mai. Dazu muss man wissen: Der Feiertag wird von Linken und insbesondere autonomen Gruppen als Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse begangen. In der Republik gibt es zu diesem Datum Proteste gegen Wirtschaftssystem und Staat, zu dem selbstredend die Polizei gehört. Dabei kommt es auch mal zu Ausschreitungen, wie zuletzt in Berlin.

Manchen Linksradikalen aber gehen Demonstrationen nicht weit genug. Sie fordern „revolutionäre Taten“. So lädt etwa ein anonymer Autor auf der Plattform „Zündlumpen“ Anfang April zu einem „gefährlichen ersten Mai“ ein. Der Normalität müsse „der Krieg erkärt“ werden, damit man nicht an „steriler Langeweile sterbe“. Gemeint ist der eingeschränkte Alltag durch die Corona-Verordnungen.

In dem Pamphlet wird unter anderem gefordert, „Einsatzkräfte in ihren Festungen anzugreifen“, „mit Molotow-Cocktails, Feuerwerk, Böllern inmitten der Nacht.“ „Rebellen“ sollten „gesprühte Todesdrohungen hinterlassen“. Ist es das, was in jener Hexennacht passiert ist?

Am Tag danach jedenfalls tauchen plötzlich an etlichen Stellen in der Innenstadt, unter anderem am Sankt-Willibrord-Gymnasium und in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs, Symbole der Antifa auf: eine in einen Kreis eingefasste schwarze Fahne. Dazu: die Ziffern 161, die für die jeweiligen Buchstaben im Alphabet stehen (AFA, Kürzel der Antifa).

Gibt es also einen Zusammenhang zu dem Angriff auf die Polizeistation? Und steckt womöglich ein „politisches Motiv“ hinter den Taten? „Fern liege“ dieser Verdacht jedenfalls nicht, meint der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen und bestätigt, dass das Kommissariat für politisch motivierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Trier, umgangssprachlich „Staatsschutz“ genannt, die Ermittlungen aufgenommen hat.

Zu dem Vorwurf, die Graffiti in der ersten Mainacht gesprüht zu haben, haben sich die Beschuldigten bislang nicht geäußert, schreibt der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Die Jugendlichen hätten aber bestritten, für den Angriff auf die Polizeistation verantwortlich zu sein.

Auf Anfrage unserer Zeitung möchte eine der beiden beschuldigten Personen klarstellen: „Ich trage keine Schuld an der Tat“, und meint damit den Brandanschlag. Ein ausführliches Gespräch wird bis Abschluss der Ermittlungen abgelehnt. Waren die beiden Jugendlichen in dieser Nacht also nur zur falschen Zeit am falschen Ort?

Bislang jedenfalls gründeten die Vorwürfe nur auf Indizien, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Verdächtigt würden die Heranwachsenden aber weiterhin, sowohl der „einfachen“ Sachbeschädigung durch die Schmierereien als auch des Wurfs der Sprengladung, den der Chefermittler als „gemeinschädliche Sachbeschädigung“ einstuft. Diese Straftat begeht, wer Objekte mit öffentlichem Nutzen beschädigt. Ein Delikt, das mit einer Geldstrafe aber auch, je nach Schwere der Tat, mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren geahndet wird.

Immerhin: in der Inspektion ist laut Staatsanwaltschaft ein Schaden „im niedrigen vierstelligen Bereich“ entstanden. Fliesen sind offenbar bei der Explosion zu Bruch gegangen, eine Glastür wurde massiv beschädigt.

Und dass niemand verletzt wurde, könnte Zufall sein. Von der Tür der Station ist schließlich nicht zu sehen, ob im Wartezimmer, in dem der Brandsatz gelandet ist, jemand sitzt. „Tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Täter Menschen verletzen wollten, bestehen bislang nicht“, stellt Fritzen allerdings klar.

War das ganze also nur ein versehentlich eskalierter Jugendstreich? Bemerkenswert ist der Fall jedenfalls noch aus einem anderen Grund: Eine der beiden Personen soll nach TV-Informationen ein Mitglied der Jungsozialisten (Jusos) sein, der Jugendorganisation der SPD.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt das David Cuervo Müller, Sprecher der Jusos im Eifelkreis. Er stellt aber klar: „Mit uns hat das nichts zu tun. Wir distanzieren uns von jeder Form der Gewalt. Und auch von den Graffitis: Seine Meinung zu gesellschaftlichen Themen kann man auch äußern, ohne fremdes Eigentum zu besprühen.“

Das Motiv hinter der Aktion bleibe ihm überdies unverständlich: „Die Polizeibeamten leisten gerade in diesen Tagen sehr gute Arbeit, schieben Überstunden zu unserem Schutz. Es gibt absolut nichts, was aus unserer Sicht, diesen Angriff rechtfertigen würde.“

Damit wolle Cuervo Müller aber nicht behaupten, dass die verdächtigen Personen sich dessen schuldig gemacht hätten: „Es gilt bis zum Gerichtsverfahren die Unschuldsvermutung.“