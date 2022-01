Immobilien : Ein paar wenige Baugrundstücke sind in Bitburg noch frei, einige neue werden aber schon entwickelt

Bitburg In der Eifel steigt die Nachfrage nach Immobilien immer weiter. Die Stadt Bitburg hat schon vor Jahren neue Bauflächen ausgewiesen. Viele der Grundstücke sind bereits verkauft. Doch in manchen Gebieten gibt es für Häuslebauer noch Hoffnung.

Wo es noch freie Bauplätze gibt:

Baugrundstücke „Auf der Acht“ in Bitburg-Erdorf

Neubaugebiet „Dorfwiese“ in Bitburg-Matzen

Wo weitere Baugebiete geplant sind:

Wo mittlerweile alles verkauft ist:

An verschiedenen Stellen wurden 2021 neue Wohnhäuser gebaut und auch wieder verkauft. Der allgemeine Trend in der Eifel schlägt sich also auch in Bitburg nieder. Dazu die Stadtverwaltung: „Die weiteren privaten Erschließungsträger wie Volksbank-Immo beziehungsweise Schuh scheinen ihre Baugrundstücke in Bitburg alle verkauft zu haben.“ Damit sind in den Baugebieten Unterm Stahler Kopf II, Hammerwies II in Bitburg-Stahl, In der Persch in Bitburg-Masholder sowie Mohnental in der Innenstadt keine Flächen oder Häuser mehr zu erwerben. Auch in den kleineren Baugebiete wie am Stahler Weg oder Oberweiser Straße. Auch in Bitburg-Mötsch „Im Linz“ seien laut Verwaltung inzwischen die Angebote vermarktet.