Verkehr : Woher? Weshalb? Wohin?

Bitburg Im Auftrag der Stadt Bitburg arbeitet ein Ingenieurbüro aus Koblenz an einem neuen Verkehrsentwicklungsplan. Bis Ende dieser Woche laufen für die Entwicklung des Papier noch Verkehrsbefragungen.

Der Polizist streckt seinen linken Arm mit der Kelle aus. Eine kleine Kolonne von Fahrzeugen hält an, und sechs Menschen, ausgestattet mit gelben Westen, Kugelschreibern und Klemmbrettern, setzen sich in Bewegung. Jeder Fahrzeugführer, egal ob er mit Auto, Laster, Moped oder Fahrrad unterwegs ist, wird befragt: Wo wurde die Fahrt gestartet, was ist das Ziel und ist die Fahrt beruflich oder privat? Das war‘s dann auch schon. Sind die Fragen beantwortet, verschwindet die Kelle des Polizisten hinter seinem Rücken und die Verkehrsteilnehmer können weiterfahren.