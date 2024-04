Verkehrsentwicklung in der Kreisstadt Großparkplatz am nördlichen Bitburger Stadtrand wird immer konkreter

Morgens ist es besonders schlimm: Egal, aus welcher Himmelsrichtung der Verkehr in die Stadt Bitburg fährt, kostenloser Parkraum ist im Grunde kaum zu finden. Fahrer mit einem guten Park-Karma mögen mit etwas Glück nach einigen Runden noch einen begehrten Platz finden, für viele scheitert die Suche aber. Sie müssen nach ewiger Suche zähneknirschend einen langen Fußweg in die Stadt in Kauf nehmen.