Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz Wie Hausbesitzer im neuen Jahr für den Straßenbau zahlen müssen

Bitburg · Mit dem Jahreswechsel tritt in Rheinland-Pfalz ein Gesetz in Kraft, dass Kommunen zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenbau verpflichtet. Aber was ist mit den bereits gezahlten einmaligen Beiträgen? Die Stadt Bitburg hat sich dafür etwas ausgedacht.

18.12.2023 , 09:00 Uhr

Die Straße „Schleifstein“ wurde gerade saniert. Wenn Anwohner für solche Arbeiten bereits einen einmaligen Beitrag gezahlt haben, gibt es einen Kompromiss in Bitburg. Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Einmalige Beiträge zur Mitfinanzierung von Straßenarbeiten wurden lange kritisiert und als ungerecht empfunden. Nicht selten sahen sich gerade ältere Hausbesitzer kaum in der Lage die teils hohen Kosten aufzubringen. Das Land Rheinland-Pfalz hat im Mai 2020 reagiert und per Gesetz die Einführung von verpflichtenden wiederkehrenden Beiträgen beschlossen. Ab dem 1. Januar 2024 dürfen Kommunen keine einmaligen Beträge mehr abrechnen. Doch gleich steht eine neue Ungerechtigkeit vor der Tür: Wie geht man mit Hausbesitzern um, die gerade erst gezahlt haben? Die Stadt Bitburg hat einen ausgleichenden Weg beschlossen.