Digitale Entwicklung : W-LAN für alle: Stadt Bitburg baut Gratis-Internet in der Innenstadt aus

Auf dem Petersplatz gibt es nun schnelles kostenfreies Internet. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Besonders in touristischen Regionen gehört in Innenstädten kostenloses Internet mittlerweile zum Standardangebot. Die Stadt Bitburg baut nun auch langsam aber sicher das freie Netz in der Innenstadt aus.