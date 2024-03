Hilfe für Unterkunftslose Kein Obdachlosenheim, aber Notunterkünfte – Stadt Bitburg unterhält seit über 70 Jahren Wohnungen

Ein Großbrand in der Nähe des Bedaplatzes kann Anfang März schnell gelöscht werden, kaum ist das Feuer aber bekämpft, beginnt für die Wehrleute erst der richtig belastende Teil des Einsatzes. In schwerer Atemschutz-Montur durchforsten sie das ehemalige Bankgebäude nach Verletzten. In einem seit Jahren leerstehenden Haus? Tatsächlich gibt es berechtigten Grund zur Sorge: In dem ungenutzten Gemäuer halten sich immer wieder Obdachlose auf – zum Glück nicht an diesem Abend. Allerdings wirft die Suche nach Menschen Fragen auf. Wie viele Obdachlose gibt es eigentlich und wie wird ihnen von der Stadt geholfen?