Verkehrsentwicklung Defekte Ampelanlage in Bitburg wird abgebaut

(aff) Die seit längerer Zeit defekte Ampelanlage am südlichen Ende der Bitburger Fußgängerzone wird nicht wieder in Betrieb genommen. Im vorigen Jahr hat der Stadtrat sowohl für den Bedaplatz als auch die umliegenden Straßen eine neue Verkehrsführung beschlossen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll. Eine Wiederinbetriebnahme der Ampel sei wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, teilt die Stadtverwaltung auf TV-Anfrage mit.