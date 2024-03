Straßenbau Das Provisorium ist aufgebaut

Noch während in der ganzen Bitburger Innenstadt die Abbauarbeiten des Beda-Marktes liefen, hat am Montagmorgen die Demontage der defekten Ampelanlage an der Kreuzung am Zangerles Eck begonnen. Die Anlage ist schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb, weil die gesamte Straßenführung in den kommenden Jahren neu sortiert wird, ist eine Reparatur der Anlage wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Nun wurde eine Übergangslösung mit Querungshilfen aufgebaut (der TV berichtete).