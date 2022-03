Stadtentwicklung : Stadt Bitburg lädt Jugendliche zum Gespräch über das Zukunftskonzept ein

Bitburg Die Stadt Bitburg bittet Jugendliche darum, sich in die Konzeption des Stadtleitbildes und des Konzepts für ein neues Stadtmarketing einzubringen. Junge Menschen aus allen Stadtteilen sind heute dazu eingeladen, im Haus der Jugend in gemütlicher Runde ihre Ideen zu sammeln.

Die Arbeit am Stadtleitbild und dem Konzept eines neuen Stadtmarketings für Bitburg geht weiter. Nachdem Erwachsene Bürger Bitburgs sich bereits in einer Präsenzveranstaltung und bei einer Online-Befragung in die Entwicklung einbringen konnten, sind nun die jungen Leute gefragt. Sie sind heute dazu eingeladen, im Haus der Jugend an einer sogenannten Jugendwerkstatt teilzunehmen.