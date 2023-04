Stadt hat entschieden Essen und Trinken in Bitburger Kitas wird teurer

Bitburg · Es ist schon ziemlich lange her, dass beim Kita-Essen in Bitburg an den Preisen gedreht wurde. Jetzt gibt es einen Preissprung nach oben.

05.04.2023, 17:21 Uhr

Wegen steigender Kosten hat die Stadt Bitburg die Preise für Essen und Trinken in ihren Kindertagesstätten angepasst. Foto: dpa/Georg Wendt

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel