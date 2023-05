Mehr Service und Platz Kulturgemeinschaft, Stadtmarketing und VHS Bitburg beziehen gemeinsame Räume

Die Kulturgemeinschaft Bitburg und die von ihr als Träger geleitete Volkshochschule Bitburg haben eine neue Geschäftsstelle bezogen. Am Grünen See wurde schon im Frühjahr damit begonnen, die neuen Büro- und Service-Räume einzurichten. Ebenfalls in der neuen Geschäftsstelle untergebracht: Verwaltungszimmer der Bitburger Stadthalle und Räume für das Projektbüro Engagierte Stadt. „Damit rücken diese drei beziehungsweise vier sehr wichtige Einrichtungen näher zusammen und noch mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Bürgern und Gästen“, sagt Bürgermeister Joachim Kandels.