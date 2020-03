Damit sich das Trierer Unglück nicht wiederholt : Warum die Stadt Bäume fällt

Dieser Stamm steht nicht für ewige Standsicherheit: Auf der Kastanie an Pelzers Gäßchen gibt es Pilzbefall. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Rund 3800 Bäume gibt es in der Kreisstadt. Immer wieder muss der ein oder andere weichen. Nicht ohne Grund.

(de) Bäume gehören dazu. Sie prägen das Stadtbild, spenden Schatten, reinigen die Luft und die grünen Riesen schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Wird ein Baum gefällt, ist das Entsetzen groß. Das weiß auch Ralf Mayeres, Leiter des Bauhofs der Stadt Bitburg. Ihm ist es deshalb ein Anliegen zu erklären, dass Bäume nicht aus Jux und Dollerei gefällt werden, sondern aus Sicherheitsgründen.

Die Gefahr, die in einem maroden, faulen Baum steckt, ist meistens von außen nicht zu bemerken. „Da fährt oder spaziert man an Bäumen vorbei, die richtig gut aussehen und eine üppige Baumkrone haben“, sagt Mayeres, „und dann herrscht großes Unverständnis, wenn ein solcher Baum gefällt wird“. Aber nicht jede Krankheit ist einem Baum von außen anzusehen.

Info Tödliches Baumunglück In Trier stürzte im November 2012 mitten in der Stadt im Rautenstrauchpark eine Rosskastanie um. Eine Passantin wurde von dem Baum erschlagen. Ein Mann schwer verletzt. Der Baum war faul. Das hätte bei Voruntersuchungen auffallen müssen. Deshalb wurde der verantwortliche Gärtnermeister wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Auch der Leiter des Grünflächenamts, der seinen Mitarbeiter nicht kontrolliert hat, sowie ein Kollege, dessen Voruntersuchung des Baumes Richter Peter Egnolff bei der Verhandlung im Dezember 2014 vor dem Trierer Landgericht als „schlampig“ bezeichnete, trägt eine Mitschuld. Das Urteil für den Gärtnermeister fiel mit einer Geldstrafe von 1500 Euro geringer aus, als die 4800 Euro, die das Amtsgericht in erster Instanz verhängt hat. Der Verteidiger des Gärtners hatte auf Freispruch plädiert, da mehr als 100 Bäume zur Kontrolle anstanden, das Team aber wegen Personalmangels bis zum 22. November 2012 nur 40 Baumkontrollen haben schaffen können – die Rosskastanie war nicht dabei.

Leidet ein Baum beispielsweise an Stammfäule wird er von innen morsch und hohl – obwohl er von außen betrachtet durchaus noch üppiges Laub tragen kann. So war das beispielsweise auch bei der Rosskastanie, die 2012 in Trier umstürzte und eine Frau erschlug und einen Mann schwer verletzte (siehe Info). Eine solche Gefahr wollen Mayeres und sein Team für Bitburg nicht entstehen lassen.

Der Weg: regelmäßige Baumkontrollen. Die führen eigens dafür fortgebildete Mitarbeiter des Bauhofs aus. Zu dem Team zählt auch Rebekka Heck, mit der wir uns an „Kastanie 0820“ in Pelzers Gässchen getroffen haben. Ein Baum, der im Sommer noch dichtes Blattwerk trägt, aber der unter besonderer Beobachtung steht. Es gibt Pilzbefall. Breitet sich der weiter aus, verändert sich das Verhältnis von gesundem zu morschem Stammholz – und dann ist die Standsicherheit irgendwann nicht mehr gewährleistet.

„Wir versuchen, die Bäume so lange wie möglich zu erhalten“, sagt Baumkontrolleurin Heck. So werden beispielsweise die Kronen zurückgeschnitten. „Und wenn ein Baum von Braun- oder Weißfäule befallen ist, bohren wir die auch schon mal an, um die Restwandstärke zu bemessen“, erklärt Heck. Und da müssten die Baumkontrolleure dann regelmäßig ran: „Gibt es einmal einen solchen Befall, kann das relativ schnell gehen und der Baum ist innerhalb von zwei Jahren morsch.“

Damit die Kontrolleure jede einzelne Prüfung dokumentieren und Auffälligkeiten notieren können, ist in Bitburg jeder der rund 3800 Bäume erfasst und trägt eine Nummer. Eben so wie Kastanie 0820 in Pelzers Gässchen. Das System hat die Stadt 2014 eingeführt. Alle ein bis zwei Jahre prüfen die Kontrolleure Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich der Bäume. Je nach Alter und Entwicklungsstand des Baumes werden manche etwas häufiger, andere etwas seltener kontrolliert. „Naturdenkmäler“ mit starken Schäden werden beispielsweise zwei Mal im Jahr untersucht.

Durch regelmäßiges Abklopfen des Stammes lasse sich eine den Baum von innen zersetzende Fäule im Frühstadium erkennen. Besteht bei einem Baum Handlungsbedarf, wird festgelegt, ob entsprechende Maßnahmen innerhalb von zwei Wochen, sechs Monaten oder zwei Jahren angegangen werden müssen. Also eine Art Dringlichkeitsliste.

„Bleiben nach der Regelkontrollen Zweifel über die Verkehrs- oder Standsicherheit werden eingehendere Untersuchungen bei einem externen Gutachter beauftragt“, sagt Mayeres. So mussten in der Johann-Peter-Limbourg-Straße acht Linden gefällt werden. „Die Stämme waren von Pilzen befallen, die Krone abgängig“, sagt Mayeres. Abgängig bedeutet, dass Teile der Krone bereits verdorrt sind, keine Blätter mehr trieben – und drohten abzubrechen. „Das sind Bäume, mit denen geht es zu Ende, die wachsen nicht mehr“, sagt Dino Gavalli, Leiter der städtischen Grünkolonne.

Zwar können Bäume theoretisch hunderte von Jahren alt werden. Brauchen dafür aber auch optimale Bedingungen. „Und solche Bedingungen haben wir im Stadtgebiet nicht überall“, sagt Gavalli. Oft hätten die Wurzeln nicht ausreichend Platz, weil die Gruben, in die die Bäume gepflanzt wurden, zu klein und durch Asphalt und Rohre begrenzt sind. Da fehlen dem Baum irgendwann die Nährstoffe.