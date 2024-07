Ausgezeichnetes Gewissen Fairer Kaffee für Rat und Bürgermeister und ein klares Ja zum gerechten Handel

Info

Die Wurzeln von Fairtrade (englisch für Fairer Handel) reichen in die 1960er Jahre zurück. Damals begannen verschiedene Gruppen und Organisationen, sich für die Rechte von Kleinbauern in Entwicklungsländern einzusetzen. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich der Fairtrade-Gedanke zu einer globalen Bewegung mit eigenen Standards und Zertifizierungssystemen. Einst Exot gehört dieser nachhaltige Handels- und Produktionsansatz fest zum Konsumverhalten vieler Menschen. Fair produzierte Produkte sind in vielen Supermärkten und Einzelhandel aber auch in darauf spezialisierten Geschäften wie den „Eine-Welt-Läden“ oder auch „Alasitas“ in Bitburg Im Gegensatz zum konventionellen Handel, der oft von starken Preisschwankungen und Ausbeutung geprägt ist, bietet Fairtrade eine stabile Einkommensquelle und ermöglicht es den Produzentinnen und Produzenten, ihre Lebensumstände zu verbessern.