Mobilität : Radfahren in Bitburg: Viele Wege führen zum Ziel

BITBURG Die Stadt Bitburg hat das erste Maßnahmenpaket aus dem Radverkehrskonzept beschlossen. Mit der Umsetzung soll Mitte 2022 begonnen werden.

In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Randmarkierungen, die auf Straßen und Wegen aufgebracht werden sollen. Und betroffen sind davon vor allem auch Wege am Stadtrand beziehungsweise außerhalb der Kernstadt.Dazu zählen beispielsweise ein Weg zwischen dem Westpark und der Tannenstraße, ein landwirtschaftlicher Weg zwischen der Hüttinger Straße und dem Pfaffenbach oder aber auch ein ebenfalls landwirtschaftlicher Weg zwischen der Flugplatzstraße und Mötsch.

Dass es so lang dauert und die Zeit bis dahin nicht genutzt wird, um zumindest schon mal kleinere Maßnahmen in Angriff zu nehmen, hängt laut Mayeres damit zusammen, dass dieses Paket zunächst erst einmal für die in Aussicht gestellte Förderung geprüft und genehmigt werden müsse. Und da passiere dieses Jahr nicht mehr viel, so der Leiter des städtischen Bauhofs.