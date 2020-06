BITBURG Weil die Stadt Bitburg mit der von ihr beauftragten Reinigungsfirma unzufrieden war, wurden die Verträge gekündigt.

Ein mulmiges Gefühl hatten einige Mitglieder des Bitburger Stadtrats bereits lange bevor der erste Putzlappen durch die Räume gezogen wurde. Vergangenes Jahr wurde die Reinigung der öffentlichen Gebäude neu ausgeschrieben und im Oktober dann in der Sitzung des Stadtrats der Auftrag an ein Unternehmen aus Köln vergeben. Die Stadt wollte alles richtig machen und hatte deshalb die europaweite Ausschreibung dieser Leistungen von einem externen Fachbüro begleiten lassen. Zu dessen Aufgaben gehörte unter anderem auch, aus den eingereichten Angeboten das beste herauszusuchen.

Ginge es nur darum, den günstigsten Anbieter zu finden, hätte auf diese Dienstleistung mit Sicherheit verzichtet werden können. Zumal bei der Ausschreibung auch nur drei Angebote eingereicht wurden. Wie der beauftragte Berater aber seinerzeit in der Oktober-Sitzung des Stadtrats erklärte, sind die Kosten nur eines von mehreren Kriterien, die man bei der Beurteilung der eingereichten Angebote berücksichtigt habe. Und so fiel seine Wahl dann schließlich auch nicht auf den günstigsten Anbieter (214 000 Euro pro Jahr), sondern auf den zweitgünstigsten (knapp 221 000 Euro). Diese Empfehlung diente dann auch als Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat, der daraufhin der Verwaltung den Auftrag erteilte, das vorgeschlagene Unternehmen zu beauftragen. Restlos überzeugt war der Rat von diesem Schritt aber nicht.

So hatte SPD-Ratsmitglied Heiko Jakobs im Vorfeld der Abstimmung darauf hingewiesen, dass der empfohlene Bewerber bei einem Bewertungsportal im Internet vernichtende Beurteilungen erhalten habe. Worauf der externe Berater erklärte, dass es schwierig sei, ein Unternehmen nur aufgrund von Bewertungen bei einer öffentlichen Ausschreibung zu ignorieren, wenn es formal alle Kriterien erfülle. Damit, so der Experte, verstoße man gegen das Vergaberecht. Und das könne dann zu einer Klage führen.

Zu einem Verstoß gegen das Vergaberecht ist es nicht gekommen. Zu einer Reinigung der Gebäude, die den Erwartungen der Stadt entspricht, allerdings auch nicht. Laut Verwaltung hat es bereits seit Vertragsbeginn Anfang des Jahres Beschwerden gegeben. Am stärksten betroffen waren davon zunächst die Kindertagesstätten. Weshalb für diese Einrichtungen bereits Ende April und damit noch vor Ablauf der Probezeit der Vertrag gekündigt und ein anders Unternehmen beauftragt wurde. Und da sich zwischenzeitlich auch in allen anderen Einrichtungen wie beispielsweise den Schulen die Beschwerden gehäuft haben, soll auch dort nach der halbjährigen Probezeit die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen aus Köln beendet werden.

Die Verwaltung hat deshalb in Zusammenarbeit mit dem Berater die Reinigung erneut ausgeschrieben. Und einige Ratsmitglieder, die im Oktober gegen die Beauftragung der empfohlenen Firma gestimmt hatten, sehen sich nun in ihren Bedenken bestätigt. „Dass das Unternehmen nicht für seine gute Performance bekannt ist, haben wir ja schon damals gesagt“, so Irene Weber (SPD), die nun ein halbes Jahr später erneut mit ihren Ratskollegen über die Vergabe abstimmen muss. „Es ist insgesamt nicht befriedigend, dass wir immer neu abstimmen müssen“, meint dazu auch Bürgermeister Joachim Kandels, der deshalb einem Vorschlag von Peter Berger (Die Grünen) nicht abgeneigt zu sein scheint. Berger schlägt vor, dass die Stadt Reinigungskräfte selbst einstellt anstatt eine Reinigungsfirma zu beauftragen. Damit umgehe man auch die Gefahr der Ausbeutung von Reinigungskräften, so Berger.