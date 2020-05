Digitale Medien : Stadt Bitburg will Bürger schnell mit Neuigkeiten versorgen

Info

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) Ende März entschieden, die digitalen Kommunikationsdienste DorfFunk und DorfNews kostenfrei landesweit freizuschalten – im Sinne des sozialen Miteinanders in der Corona-Krise (der TV berichtete). Seit Beginn des „Rollouts“ am 30. März verzeichnet allein die DorfFunk-App über 20 000 Neuregistrierungen (Stichtag: 26. April) im Land. Sowohl die DorfFunk-App als auch die DorfNews-Seite sind im Rahmen des Modellprojekts „Digitale Dörfer“ am Fraunhofer IESE entstanden, heißt es vonseiten des Instituts.

Mit insgesamt 1593 Nutzern führt die Verbandsgemeinde Alzey-Land das Ranking mit den meisten Neu-Anmeldungen an. Dahinter landen Wittlich-Land (1198) und Bernkastel-Kues (1096), Traben-Trarbach (829), Schweich (416) und Bitburger Land (398).