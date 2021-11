Verkehr : Hier können Autofahrer in Bitburg bis zu drei Stunden gratis parken

Drei Stunden dürfen Autofahrer an der Brodenheckstraße ihre Wagen abstellen. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Kostenlos den Wagen abstellen, das ist in Bitburg in der Innenstadt nur schwer möglich. Die Stadt weitet deshalb ihr Angebot am Zentrumsrand wieder aus. Was dort geplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Auffenberg

(aff) Wohin mit den ganzen Autos in Bitburg? Eine berechtigte Frage: Die Straßen sind voll, die meisten Parkplätze werden aber bewirtschaftet. Die bekannteste Lösung: Für drei Stunden können Autofahrer ihre Wagen mit einer Parkscheibe auf dem Bedaplatz abstellen – wer zu Stoßzeiten zu spät kommt, steht aber nicht selten vor einem vollgestellten Gelände. Eine Alternative gab es bisher in der Umgebung nicht. Nun hat die Stadt aber eine geschaffen: Der Parkplatz der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Brodenheckstraße steht jetzt Kurzparkern für bis zu drei Stunden zur Verfügung.

Vor fast zehn Jahren zog das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel aus dem Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftsschule in der Brodenheckstraße in neue Räume im Westpark um.

Stadt hat die Fläche vorerst bis Herbst 2022

Seither ist das Haus ebenso ungenutzt wie das restliche Gelände. Zwar soll dort dereinst mal ein neuer Standort des Amtsgerichts entstehen, das Verfahren sei inklusive eines laufenden Architektenwettbewerbs im vollen Gange; weil bis zum Beginn der Bauarbeiten aber voraussichtlich noch einige Zeit vergehe, sei die Idee entwickelt worden, auf dem Parkplatz der ungenutzten Schule vorübergehend neuen Parkraum auszuweisen.

Vorerst hat die Stadt Bitburg die Fläche bis Ende Oktober 2022 angemietet. Eventuell könne dies aber, sofern die Arbeiten am Amtsgericht das zulassen, noch etwas verlängert werden, bis mit dem Abbruch der alten Schule begonnen werde.

Die Ausweisung der neuen Fläche kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Zwar können Autos aktuell noch auf dem Gelände unterhalb des Rathauses für zwei Stunden frei parken, das Angebot ist aber befristet (der TV berichtete). Aktuell läuft der Ankauf neuer Parkscheinautomaten. Sobald sie geliefert sind, soll der „Grüne See“ wieder bewirtschaftet werden.

Knappe Plätze auch im Parkhaus Annenhof

Doch auch das Bezahlangebot wird immer knapper: Im maroden Parkhaus Annenhof können aktuell nur noch 170 der eigentlich 216 Stellplätze wegen der gravierender werdenden Baumängel genutzt werden. Wie lange das noch geht, ist aber ungewiss.

Das Parkhaus soll in den kommenden Jahren niedergelegt und für etwa sechs Millionen Euro neugebaut werden. Mit einer Ausschreibung des Projekts ist aber erst 2022 zu rechnen – dann wird es nach dem Abriss des Altbaus in Sachen Parkraum für eine Weile also noch enger in Bitburg.