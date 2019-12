Bitburg Das Cascade lässt sich Bitburg richtig was kosten. 754♦000 Euro muss die Stadt 2020 zusteuern, um die Verluste auszugleichen. Die Besucherzahlen steigen. 2020 soll es zum 25. Geburtstag des Erlebnisbads einige Überraschungen geben.

Ein Schwimmbad so zu betreiben, dass am Ende eine schwarze Null unter dem Strich steht, gelingt nirgendwo. Städte, die ein öffentliches Bad betreiben, zahlen alle dabei drauf. Das gilt auch für die Stadt Bitburg, die kommendes Jahr rund 754♦000 Euro zum Betrieb des Cascade zuschießen muss.

Grewe: Fair wäre das sicher. Zumal ja keine Kommune wirklich Geld hat und die Kosten damit auf mehrere Schultern verteilt wären. Aber so was lässt sich, wenn überhaupt, dann nur vor der Eröffnung umsetzen. Das Grundproblem ist, dass die Kommunen insgesamt finanziell zu schlecht ausgestattet sind. Sie bekommen Aufgaben aufgedrückt, aber nicht die zur Umsetzung notwendigen Mittel.

Grewe: Eine schwarze Null im Betriebsergebnis kann ich leider nicht herbeizaubern. Das erreicht auch kein anderes Bad. Dennoch ist es wichtig, dass sich eine Stadt wie Bitburg ein solches Angebot leistet. Viele, die ins Cascade kommen, gehen auch in der Stadt noch einkaufen oder was essen oder trinken. Das Bad ist ein Besuchermagnet.

Kommendes Jahr rechnet Bad-Chefin Elfriede Grewe sogar mit 213♦000 Besuchern. „Wir wollen den Gästen noch mehr Angebote machen, so dass wir einen weiteren moderaten Anstieg für absolut realistisch halten“, sagt die Geschäftsführerin. So soll etwa das Kursangebot ausgebaut werden – etwa im Bereich Wassergymnastik, Aqua Jogging und Aqua Power.

Die Eintritte der Gäste sowie das, was sie verzehren, im Shop kaufen oder an Massagen buchen ist die Haupteinnahmequelle des Bads. Doch das reicht nicht, um die Betriebskosten zu decken. Hier schlagen vor allem die Betriebsführungskosten mit 1,3 Millionen Euro zu Buche, gefolgt von Energie- und Instandhaltungskosten von 466♦000 Euro. Hier schlägt vor allem die Sanierung der Filteranlage zu Buche. „Da das alte Material als belastet gilt, wird die Entsorgung teurer“, sagt Grewe.

Aber auch an kleineren Instandhaltungsarbeiten von je 10♦000 bis 20♦000 Euro pro Posten kommt schnell was zusammen. Vom Gebäude über die Heizungs- und Lüftungsanlage bis zum Elektro- und Sanitärbereich: Das Cascade ist eben nicht mehr neu. 2020 steht der 25. Geburtstag an. „Und das wollen wir auch mit einigen Überraschungen für unsere Gäste feiern“, sagt Grewe. Was genau geboten wird, will sie noch nicht verraten. Nur so viel: Der Höhepunkt wird im Dezember sein.