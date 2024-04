Grüne Stadt Der Spittel soll deutlich grüner werden — Stadt Bitburg prüft Pflanzung von weiteren Bäumen

Kaum Schatten, wenig Grün, spärliche Gemütlichkeit – seit dem Umbau des ehemaligen Postplatzes zum heutigen Spittel im Herzen der Bitburger Innenstadt will die Kritik an der nüchternen Platzgestaltung nicht so recht verstummen. Die Gestaltung sei zu modern, zu karg und zu grau. Zwar reagierte die Stadt schnell auf die Kritik und schaffte transportable Rabatten an, sie werden seitdem wenn keine Veranstaltungen geplant sind auf dem Gelände verteilt, aber so richtig akzeptiert werden die Kübel nicht. Überraschend hat sich in diesem Zusammenhang aber etwas getan: Die Stadt prüft derzeit, ob weitere Bäume gesetzt werden können.