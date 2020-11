Kommunale Finanzen : Für das kommende Jahr erwartet die Stadt Bitburg in ihren fünf eigenen Betrieben Verluste

Für das kommende Jahr erwartet die Stadt Bitburg in ihren fünf eigenen Betrieben Verluste

Die Eissporthalle ist aufgrund der Pandemie-Bestimmungen derzeit geschlossen. Die Erwartungen an eine wirtschaftlich gute Saison 2020/2021 sind deshalb eher gering. Foto: TV/Uwe Hentschel

BITBURG Die Stadt Bitburg rechnet für ihre fünf Betriebe für das kommende Jahr mit Verlusten von mehr als 2,3 Millionen Euro. Wegen der ungewissen Corona-Entwicklung ist das allerdings nur ein äußerst vager Wert.

„Wir steuern hier auf ein negatives Saldo von 1,5 Millionen Euro fürs Schwimmbad zu“, stellte Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels fest. „Mit Daseinsvorsorge“, so Kandels, „ ist das nicht mehr zu begründen.“

Wann und unter welchen Auflagen sie wieder öffnen werden, kann derzeit keiner sagen. Insofern sind die 1,497 Millionen Euro Verlust, mit denen die städtische Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft (BVB) für den Regiebetrieb Cascade in 2021 rechnet, ein recht schwammiger Wert. Aber mit irgendeinem Wert muss ja gearbeitet werden.

Die BVB konnte 2019 knapp 210 000 Euro über das Eintrittsgeld für Schwimmbad und Sauna erwirtschaften und hatte deshalb für dieses Jahr ursprünglich Einnahmen in ähnlicher Höhe angepeilt. Pandemiebedingt werden nun für dieses Jahr aber nur noch knapp 72 000 Euro erwartet. Weshalb auch die Erwartungen für 2021 an diesen Wert angepasst wurden.

Besonders schwierig sind Prognosen für die beiden Veranstaltungen. In diesem Jahr mussten sie ausfallen. Und fest steht bereits jetzt, dass sowohl beim Beda-Markt als auch beim Folklore-Festival in 2021 keine Rückkehr zur Normalität zu erwarten ist. Den im März geplanten Beda-Markt soll es nur als abgespeckte Version geben, sofern die Lage das dann zulässt.

Und was das Folklore-Festival betrifft, so findet das zwar erst im Sommer statt, die teilnehmenden Gruppen müssten aber bereits bis Ende des Vorjahres eingeladen werden. Und weil das in diesem Jahr nicht möglich ist, gibt es Überlegungen, stattdessen eine alternative Veranstaltung für die Bürger anzubieten. Im BVB-Wirtschaftsplan wird für beide Veranstaltungen mit einem sogenannten Ergebnisausgleich durch die Stadt von insgesamt rund 56 500 Euro gerechnet.