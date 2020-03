Bitburg Gestern war es ungewiss, heute steht es fest: Die Stadt Bitburg sagt für diesen März den Beda-Markt ab. Erstmals in der Geschichte der Wirtschaftsmesse. Der Grund: die weitere Ausbreitung des Corona-Virus.

Es gilt, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, zumindest so weit es geht einzuschränken. Deshalb hat das Gesundheitsamt des Eifelkreises bereits gestern dazu geraten, Veranstaltungen zu verschieben. „Die Zahlen der Coronavirus-Fälle haben sich seit Freitag letzter Woche in Deutschland verdoppelt. Die Gefahr, dass der Virus den Eifelkreis erreicht, wird immer größer“, sagt Landrat Joachim Streit, der kein Risiko eingehen will. Sein Ziel ist es, „Ansteckungsketten innerhalb von Deutschland zu unterbrechen“. Deshalb rät das Gesundheitsamt des Eifelkreises dazu, alle Veranstaltungen, die nicht dringend erforderlich sind, in die wärmere Jahreszeit zu verschieben.