Stadt Bitburg investiert Spielplatz Mozartstraße wird zum Treffpunkt in Bitburg

Der Indianerspielplatz an der Rembrandtstraße ist zum Mehrgenerationenspielplatz umgebaut worden, oberhalb der Konrad-Adenauer-Anlage begeistern moderne Spielgeräte und das Maximiner Wäldchen ist nach seiner Modernisierung ein beliebter Anziehungspunkt für Jung und Alt. „Es hat gedauert, aber nach und nach haben wir unser Spielplatzkonzept umgesetzt. Jetzt ist das Gelände an der Mozartstraße an der Reihe“, sagt Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels (siehe Info).