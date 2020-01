Kostenpflichtiger Inhalt: Verwaltungsgericht Trier kippt Rechtsstreit : Stadt Bitburg darf über Zufahrt zum Stahler Neubaugebiet Hammerwies II weiter nicht im Alleingang bestimmen

TRIER/BITBURG Im Rechtsstreit um einen Grundbucheintrag einer Straße in Stahl hat das Verwaltungsgericht Trier die Klage der Stadt Bitburg gegen die Nahwärmeversorgung Schuh GmbH zurückgewiesen.

Eine große Überraschung ist das Urteil nicht. Bereits während der Sitzung vor vier Wochen hatte die Vorsitzende Richterin des Verwaltungsgerichts Trier erkennen lassen, dass sie der Argumentation der Stadt Bitburg nicht ganz folgen kann oder will. Es geht um eine Klage der Stadt gegen die Nahwärmeversorgung Schuh GmbH. Deren Geschäftsführer Bernd Schuh ist identisch mit dem der Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft Schuh GdbR, die wiederum für die Erschließung mehrerer Bitburger Neubaugebiete zuständig ist. Im konkreten Fall geht es um das Stahler Neubaugebiet Hammerwies II. Die Stadt wirft Schuh sittenwidriges Verhalten in Bezug auf einen Grundbucheintrag für die Erschließungsstraße Am Delbach vor.

Nachdem die Übertragung dieser Straße vom Bauunternehmen auf die Stadt schon in zwei Instanzen die Gerichte beschäftigte (siehe Infobox), geht es diesmal um eine sogenannte Grunddienstbarkeit - so wird die Sicherung gewisser Rechte genannt, die Schuh vor der Übertragung der Straße im Grundbuch eintragen ließ. Das Unternehmen ließ sich damit den Zugang zum Grundstück, auf dem eine eigene, zentrale Heizanlage für das Neubaugebiet steht, sowie den Zugang zu den dazu gehörenden Leitungen unter der Straße rechtlich festlegen. Die Gesellschaft stellt damit auch sicher, dass keine Maßnahmen unternommen werden dürfen, durch welche die Nahwärmeleitungen beschädigt werden könnten.

Info Wiederholter Ärger mit dem Grundbucheintrag Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Gericht mit einem Grundbucheintrag zur Erschließungsstraße des Stahler Neubaugebiets Hammerwies II beschäftigen muss. So hatten in einem früheren Verfahren die Richter des Oberverwaltungsgerichts entschieden, dass die für das Neubaugebiet zuständige Grundbesitz- und Beteiligungsgesellschaft Schuh GdbR die Erschließungsstraße an die Stadt Bitburg kostenlos übertragen muss, wogegen sich das Unternehmen zunächst gewehrt hatte.Einen Tag bevor das Urteil rechtskräftig wurde, ließ der Unternehmer jedoch eine Grundschuld in Höhe von 300♦000 Euro gegenüber einen anderen Firma ins Grundbuch eintragen. Geschäftsführer dieser Firma war auch Schuh. Der Anwalt der Stadt reichte dagegen Strafanzeige ein, was schließlich dazu führte, dass die Grundschuld wieder aus dem Grundbuch gelöscht wurde.

Eintragungen wie diese sind in solchen Fällen völlig normal, wenn auch im konkreten Fall ein wenig speziell: Denn das Unternehmen hat sich zwar selbst Rechte eingeräumt, gleichzeitig aber die der Stadt stark beschnitten. In der Formulierung zur Grunddienstbarkeit steht nämlich auch: „Vor Durchführung von Arbeiten jeglicher Art auf dem dienenden Grundbesitz (gemeint ist damit die Straße) muss der Eigentümer des herrschenden Grundbesitzes (gemeint ist Schuhs Grundstück mit der Heizanlage) sieben Tage vor Beginn der Arbeiten in Kenntnis gesetzt werden und seine Erlaubnis zur Durchführung der Arbeiten erteilen.“

Konkret bedeutet das: Die Stadt muss den Eigentümer der Leitungen und der Heizanlage erst um Erlaubnis fragen, wenn sie irgendetwas an ihrer Straße machen möchte. Nach Auffassung der Stadt ist eine solche, einseitige Regelung sittenwidrig.

Das jedoch sieht das Verwaltungsgericht anders. Von einer Sittenwidrigkeit könne nur gesprochen werden, wenn durch die Grunddienstbarkeit eine sinnvolle Nutzung der Straße nicht mehr möglich wäre. Die Richter verweisen in diesem Zusammenhang auf den zwischen Stadt und Schuh 2008 geschlossenen städtebaulichen Vertrag, in dem die Modalitäten für die Erschließung des Wohngebiets Hammerwies II festgehalten wurden.

„Aus dessen Inhalt ergibt sich ausschließlich, dass zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf die Stadt eine Grunddienstbarkeit eingetragen sein soll“, teilt das Gericht mit. Eine weitergehende Inhaltsregelung der Grunddienstbarkeit enthalte der Vertrag jedoch nicht. Und ein solcher Inhalt lasse sich auch nicht im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung oder aber „aus den Grundsätzen von Treu und Glauben“ herleiten, argumentieren die Richter. Vielmehr habe die Stadt sich einschränkungs- und vorbehaltslos dazu verpflichtet, den Inhalt der Grunddienstbarkeit zu dulden. Die Klage wird deshalb zurückgewiesen.

Die Stadt will nun prüfen, wie sie weiter vorgeht. Sie kann gegen dieses Urteil innerhalb eines Monats die Berufung beantragen. Sollte diese genehmigt werden, käme es dann in nächster Instanz zu einer Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht in Koblenz. Zuvor aber wird sich das Verwaltungsgericht Trier mit einem weiteren Verfahren zwischen der Stadt und dem Unternehmer Schuh beschäftigen.