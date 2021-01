Stadtentwicklung : Im Bitburger Norden soll neues Bauland entstehen

Die Planungen kommen voran. Foto: Uwe Hentschel Foto: TV/Uwe Hentschel

BITBURG Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Messenhöh reagiert die Stadt auf die nach wie vor große Nachfrage an Baugrundstücken.

Erste planerische Überlegungen sind in der Vergangenheit bereits in den städtischen Gremien diskutiert worden. In seiner letzten öffentlichen Sitzung hat der Bitburger Stadtrat nun schließlich auch die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich Messenhöh beschlossen.

Damit werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung des rund sechs Hektar großen Areals am nördlichen Rand des Stadtgebiets geschaffen. Konkret handelt es sich dabei die Flurstücke vier, fünf und sechs nordwestlich der Wittlicher Straße (B257) und damit um die gegenüberliegende Seite des Wohngebiets Im Leuchensang.

Rund 40 bis 50 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser könnten dort nach Schätzung der Stadtverwaltung entstehen. Ein Teil der Flurstücke sind bereits im Eigentum der Stadt beziehungsweise im Besitz der Stiftung Bürgerhospital. Und mit den Eigentümern der anderen Grundstücke wurden laut Stadt ebenfalls erste Verhandlungsgespräche geführt.

Erschlossen werden soll das Neubaugebiet über einen Kreisverkehr, der am Knotenpunkt von Wittlicher Straße und Zuckerborn entstehen soll. In unmittelbarer Nähe des geplanten Kreisels befindet sich auch der Stützpunkt des Technischen Hilfswerks (THW) Bitburg. Dieses Grundstück ist zwar im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilien, gehört aber ebenfalls zum Planungsgebiet. Hintergrund ist der, dass für das THW auf dem Gelände der ehemaligen Auktionshalle ein neuer Stützpunkt gebaut wird. Die derzeitige und längst zu kleine Unterkunft an der Wittlicher Straße wird zukünftig also nicht mehr benötigt. Was daraus wird, ist derzeit noch offen. Vorsorglich aber wurde das Grundstück in den Planungsbereich mit aufgenommen. Sollte das Gebäude abgerissen werden, könnten also auch dort Wohnhäuser gebaut werden.

