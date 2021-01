Corona-Pandemie : Farbschmierereien an Parkscheinautomaten

Bitburg Mit einem öffentlichen Zeugenaufruf wendet sich die Stadt Bitburg an die Bürger. In jüngster Zeit komme es vermehrt im Stadtgebiet zu Schmierereien an Parkscheinautomaten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese Farbsprühereien müssten schließlich von Mitarbeitern mit erheblichem Aufwand auf Kosten der Allgemeinheit wieder gereinigt werden. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass dem oder den Sprühern empfindliche Strafen drohten. Vandalismus an öffentlichem Eigentum werden konsequent zur Anzeige gebracht.