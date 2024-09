Ausweitung der Verbotszone Warum nun auch am Konrad-Adenauer-Platz in Bitburg kein Alkohol getrunken werden darf

Ein Feierabend-Bier in der Sonne, die Seele baumeln lassen und mit Freunden klönen – in der Konrad-Adenauer-Anlage trafen sich in den vergangenen Monaten einige Bitburger für den gemütlichen Ausklang des Tages. Allerdings hielten sich nicht alle an die Regeln oder wussten sich zu benehmen. Das Resultat: Anwohner ärgerten sich über Lärm, und die Anlage wäre ohne regelmäßige Einsätze der Bauhof-Mitarbeiter wohl längst verwahrlost. Die Stadt Bitburg reagierte nun und hat den Konsum von Alkohol am Konrad-Adenauer-Platz strikt verboten.