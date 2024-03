Für die Sicherheit und Sauberkeit Alkoholverbot in Bitburg wieder in Kraft gesetzt

Weil es immer wieder Probleme mit Trinkern im Waisenhauspark und am Zentralen Omnibusbahnhof (Zob) gab, hat die Stadt Bitburg erstmals im Juli 2019 eine Verordnung erlassen, die den Alkoholkonsum an beiden Orten verboten hat. Nach einer Winterpause tritt das Verbot am Mittwoch, 27. März, wieder in Kraft und gilt diesmal sogar für ein ganzes Jahr.