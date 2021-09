Infrastruktur : Breitbandtechnik in Bitburg: Glasfaser bis ins Haus

Breitbandtechnik in Bitburg: Glasfaser bis ins Haus

BITBURG Die Telekom will nächstes Jahr 2200 Bitburger Haushalte mit Breitbandtechnik versorgen. Das restliche Stadtgebiet folgt in drei bis fünf Jahren.

In den meisten Fällen ist diese letzte Meile aus Kupfer, was für eine spürbare Reduzierung der Leistung sorgt. Und je länger diese Kupferleitung ist, desto ausgeprägter ist auch die Leistungsdämpfung.

Kunden, die im Ausbaugebiet wohnen und sich schon jetzt für einen Glasfaser-Anschluss entscheiden, können sich bereits registrieren. Dazu ist auch die Angabe des Hauseigentümers und der Hausverwaltung erforderlich, falls Kunden zur Miete wohnen. Auch Hauseigentümer können sich registrieren, wenn sie ihre Immobilie mit einem Glasfaseranschluss aufwerten möchten.

Diese sieht vor, 2200 Haushalte der Bitburger Kernstadt mit FTTH-Anschlüssen zu versorgen. FTTH steht für Fiber To The Home, also Glasfaser bis ins Haus, womit dann Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Megabit im Download und bis zu 200 Megabit im Upload möglich sein sollen.