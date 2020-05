Kommunalpolitik : Geschafft: Stadt Kyllburg hat eine freie Finanzspitze

Kyllburg (ma) Wolfgang Krämer freut sich, weil der Haushalt der Stadt Kyllburg seit langem mal wieder eine freie Finanzspitze aufweist. Gemeint ist damit die Differenz zwischen Einnahmen (1 487 962 Euro) und Ausgaben (1 482 433 Euro).

Das sehen Stadtbürgermeister und Stadtrat als positive Haushaltsentwicklung: „Im Ergebnishaushalt veranschlagten wir noch im vergangenen Jahr ein Defizit von 52 027 Euro. In diesem Haushaltsjahr planen wir erstmals seit den zehn Haushaltsjahren, die ich im Dienst überblicken kann, einen Jahresüberschuss in Höhe von 5529 Euro“, so Krämer in seiner Rede zum Haushalt 2020.