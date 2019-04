Am Rande der Grenzlandschau hat die Stadt Prüm ihren neuen Internetauftritt veröffentlicht. Von Frank Auffenberg

Tausende Besucher kommen Jahr für Jahr in die Abteistadt. Wer sich allerdings vorher ein bisschen im Internet über Prüm informieren wollte, musste ein bisschen suchen. „Es gibt ja Seiten, die sich mit Prüm befassen. Aber eben nicht aus einer – genauer gesagt aus unserer Hand“, sagt Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy. Damit ist nun Schluss. Mit einem kleinen Festakt und dem symbolischen Drücken eines Startknopfes wurde jetzt die erste stadteigene Internetpräsenz freigeschaltet.

„Ein wichtiger, längst nötiger Schritt“, sagt Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Prüm. Bisher waren die Informationen der Stadt Prüm immer unter dem Internetdach der VG untergebracht. „Alle Seiten, sowohl die der Stadt, der Verbandsgemeinde, der Grenzlandschau und auch des Gewerbevereins, sind nun gut miteinander vernetzt“, sagt Söhngen.

Die Modernisierung der VG-Seiten war bereits im Gange, als der Stadtrat auf Antrag der SPD-Fraktion im Januar 2016 beschloss, sich im Netz mit einer eigenen Seite vorstellen zu wollen. „Die Konzeption einer solchen Internetpräsenz dauert immer lang, in diesem Fall hat aber die Datenschutzgrundverordnung zusätzlich sehr viel Arbeit mit sich gebracht“, sagt Frank Hommelsheim von der Webagentur Netpeak.

Mathilde Weinandy dankt allen Ratsmitgliedern und Ehrenamtlern, die das Projekt mit vorangebracht haben: „Es ist eine Sache, eine Internetseite zu haben; eine andere ist es, diese auch mit Inhalt zu füllen.“ In Sachen Inhalt habe man wirklich sehr viel Hilfe bekommen. „Ohne diese Unterstützung wäre die Seite noch nicht online“, sagt Mathilde Weinandy. Die Gestaltung wiederum habe man ganz dem Team von Frank Hommelsheim überlassen. „Sie sind die Fachleute für so was. Sie schlugen die Gestaltung vor, und wir nahmen den Vorschlag ohne lange Diskussionen gerne an“, sagt die Stadtbürgermeisterin.

Der erste eigenständige Internetauftritt der Stadt Prüm ist ab sofort im Netz zu finden unter: www.stadtpruem.de