Geschichte : Der zweite Prümer Untergang

Prüm Mit einer Gedenkfeier wird am Montag, 15. Juli, an die Prümer Explosionskatastrophe erinnert. Vor 70 Jahren detonierten dabei 500 Tonnen Sprengstoff unter dem Kalvarienberg.

Steinberge, Schutthalden und Ruinen erwarteten die Prümer, als sie nach Kriegsende ab 1945 in ihre Heimat zurückkehrten. Sie standen vor einer verwüsteten Stadt. Nach heutigen Schätzungen lagen bis zu 92 Prozent aller Gebäude in Trümmern. Langsam begann man mit dem Wiederaufbau. Doch noch bevor alle Menschen wieder ein Dach über dem Kopf hatten, traf es die Abteistadt ein zweites Mal hart.

Am Abend des 15. Juli 1949 geriet in einem Stollensystem unter dem Kalvarienberg ein Sprengstofflager der französischen Armee in Brand und detonierte um 20.22 Uhr. Zwölf Menschen starben, der gerade erst wieder aufgebaute nördliche Teil der Stadt wurde ein zweites Mal bis auf die Grundmauern zerstört. Zum 70. Jahrestag der Explosionskatastrophe wird am Montag, 15. Juli, im Konvikt an die dramatischen Ereignisse erinnert.