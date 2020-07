Messe : Corona stoppt die Grenzlandschau

Prüm Der Stadtrat Prüm hat beschlossen, die Messe, geplant für kommenden Frühling, zu verschieben. Einer Umfrage zufolge können sich drei Viertel der Unternehmer eine Teilnahme unter Corona-Hygienebedingungen nicht vorstellen.

Weniger Menschen an den Ständen bei gleichem Aufwand, dazu noch höhere Kosten für das Hygieneschutzkonzept – das will die Mehrheit der Aussteller nicht in Kauf nehmen. Zudem werde durch die hohen Auflagen die Auslastung der Zelte eher gering sein, befürchtet Wiesen.

Ebenfalls einstimmig – so wie alle anderen Beschlüsse in der öffentlichen Sitzung – fällt auch die Entscheidung, sich an den Kosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte der Lebenshilfe Prüm zu beteiligen. Diese hat akuten Erweiterungsbedarf, wie Guido Kirsch, Geschäftsführer der Lebenshilfe, dem Rat anschaulich verdeutlicht. Mit der Erweiterung gebe es Platz für 25 Kinder in zwei Gruppen. Um das zu bewerkstelligen, soll das Gebäude aufgestockt werden. An den Gesamtkosten von 1,5 Million Euro würde sich die Stadt mit maximal 356 400 Euro beteiligen. Ebenfalls positiv aufgenommen werden zwei Anträge an diesem Abend. So ermächtigt der Rat den Bürgermeister, zu prüfen, ob es innenstadtnah möglich ist, eine öffentliche, barrierefreie Toilette einzurichten. Angeregt hat das Annemie Nickels von der Selbsthilfegruppe der Deutschen Multiple- Sklerose-Gesellschaft Prüm, die auf den dringenden Bedarf hingewiesen hat.