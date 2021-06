Verkehr : Stadt regelt Parksituation im Stahler Weg

Bitburg Die Parksituation im Stahler Weg in Bitburg ärgert seit Monaten die Anwohner. Einerseits, weil Bauarbeiter mit ihren Maschinen die Straße belagern. Aber auch, weil sich durch die vielen neuen Mehrfamilienhäuser am Ortseingang zum Stadtteil, die hier in jüngster Zeit hochgezogen wurden, ständig etwas an der Lage änderte.